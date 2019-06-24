Koyunları yıkamak için girdikleri derede boğuldular
1 saat önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde koyunlarını yıkamak için girdikleri derede sürüklenen iki kardeş yaşamını yitirdi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:16 Kaynak: AA
'ın Bozdoğan
ilçesinde koyunlarını yıkamak için girdikleri derede sürüklenen iki kardeş yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kamil Şimşek
(35) ile kardeşi Süleyman Şimşek
(32), koyunlarını yıkamak için Akçay
Deresi'ne girdi.
Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmaya çalışan Kamil Şimşek de suda sürüklendi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla dereden çıkarılan Kamil Şimşek olay yerinde, kardeşi ise kaldırıldığı Bozdoğan Devlet Hastanesi
'nde hayatını kaybetti.
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