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Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek - Son Dakika

Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek

09.08.2021 09:45

Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek Hayırseverler ve muhtar birleşti, 30 yıldır atıl olan köy okulu restore edilecek Pekmezli Mahalle Muhtarı Celal Güngördü: "Okulun restoresi olacak gibi gözüküyor" Hayırsever Ogün Sever Okur: " İnşallah gerekli miktarı toplayıp buranın...

Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek

Hayırseverler ve muhtar birleşti, 30 yıldır atıl olan köy okulu restore edilecek

Pekmezli Mahalle Muhtarı Celal Güngördü:

"Okulun restoresi olacak gibi gözüküyor"

Hayırsever Ogün Sever Okur:

" İnşallah gerekli miktarı toplayıp buranın inşaatına başlayacağız"

ADANA - Adana'da yaklaşık 30 yıldır atıl vaziyette olan, içerisinde koyunların otladığı köy okulunu hayırseverler restore etmek için çalışmalara başladı. Muhtarında desteğiyle yardım kampanyası başlatılan okul için yaklaşık 350 bin liraya ihtiyaç duyuluyor.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmez Hüyüğü İlköğretim Okulu, 60 sene önce yapıldı. 30 sene boyunca hizmet veren okul, yaklaşık 30 sene önce ise kapandı. Köydeki çocuklar da taşımalı eğitimle 10 kilometre uzaklıktaki Doğankent İlköğretim Okulu'na gitmeye başladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Ogün Sever Okur, yardım dağıtmak için köye gittiği sırada muhtar Celal Güngördü ile tanıştı. Güngördü ile görüşen Okur, okulun restorasyonu için çalışmalara başladı. Yurt dışı kaynaklı yardım kampanyası başlatan Okur, 3-4 ayda 33 bin lira para topladı. Okul ve yanındaki lojmanın restorasyonu için yaklaşık 350 bin liraya ihtiyaç duyuluyor.

"Kampanya başarılı şekilde devam ediyor"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Pekmezli Mahalle Muhtarı Celal Güngördü, "Burası bölgenin en eski okullarından birisi. 1960'lı yılların başında yapıldı, 1990'lı yılların başında da eğitime ara verildi. Yaklaşık 30 seneyi aşkındır atıl vaziyette. Bizde göreve geldiğimizde buraya ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Ogün Sever Okur ile tanıştık. İstişareler sonucu bir yardım kampanyası başlatıldı. Olacak gibi gözüküyor. Şu anda kampanya başarılı şekilde devam ediyor. Çocuklar çok sevinçli. Buranın yapılmasını istiyorlar. Yıllardır çocuklar burada sosyal aktivitelerden uzaklar" diye konuştu.

"Yakın çevrede çok çocuk var"

Ogün Sever Okur ise kampanyanın şuanda yurt dışında devam ettiğini, en yakın zamanda Türkiye'de de kampanyanın başlayacağını aktararak, şunları söyledi:

"Bu köyün bu okula ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yakın çevrede çok fazla çocuk var. Muhtarımız da destek oldu. En kısa zamanda inşallah buranın inşaatını görünce rahatlayacağım. Şimdilik yurt dışı kaynaklı kampanya başlattım ama izinleri alınca yurt içinde de kampanya başlatacağım. İnşallah en kısa zamanda gerekli miktarı toplayıp buranın inşaatına başlayacağız."

Doğankent İlköğretim Okulu'na giden Yunus Emre Göktaş ise okulun biran önce yapılmasını istediğini söyleyerek, "Buradan çok iyi kişilerin mezun olacağına inanıyorum. Yapılması iyi olur. Köyümüzde bir okul olsun isterim. Burada okulun olması daha iyi olur. Merakla bekliyoruz" dedi.

Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek
Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek

Doğankent, Muhtar, Adana, Okul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koyunların otladığı atıl köy okulu restore edilecek - Son Dakika


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