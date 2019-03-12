Son Dakika Haberleri: Koyunların Yayla Yolculuğu Başladı

Koyunların Yayla Yolculuğu Başladı

40 dakika önce

Ordu'da koyunculukla uğraşan vatandaşlar baharın gelmesiyle yaylalara göç etmeye başladı.

Koyunların Yayla Yolculuğu Başladı, System.String[]
Ordu'da koyunculukla uğraşan vatandaşlar baharın gelmesiyle yaylalara göç etmeye başladı.

Özellikle Aybastı Perşembe Yaylası, Korgan Yaylası ve diğer yaylara götürülen koyun sürüleri yolda renkli görüntüler oluşturdu.

Hayvancılık açıcından önemli olan ve 'yaz göçü' olarak tabir edilen yayla yolculuğu başladı. Koyun sürüleriyle sabahın ilk ışığından, akşam saatlerine kadar yollara düşen çobanlar, uzun yolculuklar sonrasında yaylara ulaşıyorlar.

Koyun sürüsünü götüren çobanlardan Musa Ozanoğlu, her yıl yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte yaylalara göç ettiklerini belirterek, "Bizlere emanet edilen yüzlerce koyunu otlatmak ve korumak zorundayız. Yaylada 5 ay kadar kalıp daha sonra kışın yaklaşmasıyla birlikte geri döneceğiz" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Aybastı, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkaracak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi

Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı Son Dakika! Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyunların Yayla Yolculuğu Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]