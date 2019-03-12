Koyunların Yayla Yolculuğu Başladı
40 dakika önce
Ordu'da koyunculukla uğraşan vatandaşlar baharın gelmesiyle yaylalara göç etmeye başladı.
Ordu
'da koyunculukla uğraşan vatandaşlar baharın gelmesiyle yaylalara göç etmeye başladı.
Özellikle Aybastı Perşembe Yaylası
, Korgan
Yaylası ve diğer yaylara götürülen koyun sürüleri yolda renkli görüntüler oluşturdu.
Hayvancılık açıcından önemli olan ve 'yaz göçü' olarak tabir edilen yayla yolculuğu başladı. Koyun sürüleriyle sabahın ilk ışığından, akşam saatlerine kadar yollara düşen çobanlar, uzun yolculuklar sonrasında yaylara ulaşıyorlar.
Koyun sürüsünü götüren çobanlardan Musa Ozanoğlu, her yıl yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte yaylalara göç ettiklerini belirterek, "Bizlere emanet edilen yüzlerce koyunu otlatmak ve korumak zorundayız. Yaylada 5 ay kadar kalıp daha sonra kışın yaklaşmasıyla birlikte geri döneceğiz" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
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