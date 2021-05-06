KOYUNLARINA KURT SALDIRAN BESİCİYE 15 KOYUN HEDİYE EDİLDİ - Son Dakika

BAYBURT'ta hayvancılıkla uğraşan Murat Saral'ın, 18 koyunu kurt saldırısı sonucu telef oldu. Saral'ın sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Saral'a 15 koyun hediye etti.

Merkeze bağlı Arpalı beldesinde hayvancılıkla uğraşan Murat Saral, 18 koyununun ağılda olmadığını fark edince sosyal medyadan paylaşımda bulunup yardım istedi. Yardım talebini gören Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, jandarma ekiplerine arama çalışması başlatılması için talimat verdi. Drone yardımıyla arama yapan ekipler, koyunların kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu tespit etti. Devreye giren Vali Epcim, Saral'a destek olmak için 15 koyun hediye etti. Arpalı beldesine gelen Vali Epcim, Saral'la sohbet ettikten sonra koyunları kendisine teslim etti.

'ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ'

Kentte koyunculuğu geliştirmek için önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Vali Epcim, 'Murat Saral, acı bir olayla karşılaştı. Devletimizin desteğini, kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz' dedi.

'15 KOYUNU TESLİM ALDIM'

Besici Murat Saral ise, '3 gün önce 18 koyunumun ağılda olmadığını fark ettim. Bunun üzerine sosyal medyadan koyunlarının bulunması için paylaşım yaptım. Valimiz Cüneyt Epcim beni çağırdı. Kendisine durumu anlattım. Jandarmamıza haber verildi. Valimiz bize 15 koyun hediye etti, çok teşekkür ediyorum. Kasabamıza gelerek koyunları teslim etti' şeklinde konuştu.