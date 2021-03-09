"Koyunlarını evimin önünde otlatma" kavgasında eşini öldürdü - Son Dakika

"Koyunlarını evimin önünde otlatma" kavgasında eşini öldürdü

Adana'da komşusunun küçükbaş hayvanlarının evinin önünde otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, genç kadın kocasının kullandığı pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da komşusunun küçükbaş hayvanlarının evinin önünde otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, genç kadın kocasının kullandığı pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 4 Mart'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Kodoman'ın koyunlarını, komşusu Veli Şenyurt'un evinin önünde otlatması nedeniyle ikili arasında husumet oluştu. Olay günü de Kodoman'ın koyunları yine komşusunun evinin önünde otlatınca bunu gören Hatice Şenyurt durumu kocasına söyledi.

Eşinin, "Bu havyanlar yine bizim evin önünde otluyor" uyarısı üzerine Veli Şenyurt, evdeki ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp Kodoman'ın evinin önüne gelerek, "Çık dışarıya" diyerek koyunların sahibi Kodoman'ı dışarıya çağırdı. Bu esnada evde arkadaşı Ergün Buzlukaya ile birlikte oturan Menderes Kodoman, dışarıya çıkmak isterken, Buzlukaya arkadaşına, "Sen burada kal, dışarı çıkarsan olaylar büyür. Ben onunla konuşur sakinleştiririm" dedi.

Ergün Buzlukaya, dışarı çıkıp Şenyurt'un yanına gelerek "Yapma arkadaşım koyun otlatma yüzünden katil olacaksın" dedi. Ancak, Veli Şenyurt'un Kodaman'ı çağırıp elindeki pompalı tüfekle ateş etmek isterken Buzlukaya, elindeki silahı almak istedi. Bu sırada silah ateş aldı ve Hatice Şenyurt'un karnına isabet etti. Kanlar içinde yerde kalan Şenyurt, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ergün Buzlukaya da ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Olaydan 3 gün sonra hayatını kaybeden Hatice Şenyurt Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Veli Şenyurt ve Ergün Buzlukaya da gözaltına alındı. Buzlukaya, emniyetteki ifadesinde, "Tüfeği almak isterken, bir anda ateş aldı" savunmasını yaparken, Şenyurt da, "Aramızda yaşanan arbedede tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.