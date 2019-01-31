Koyunlarını Otlatırken de Sazını Elinden Bırakmıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve 15 yıldır müzikle ilgilenen Yusuf Toruç, hayvanlarıyla ilgilenirken de sazını elinden bırakmıyor.

SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan ve 15 yıldır müzikle ilgilenen Yusuf Toruç, hayvanlarıyla ilgilenirken de sazını elinden bırakmıyor.



İlçeye bağlı Sarıçiçek köyünde yaşayan, düğün, nişan gibi organizasyonlarda müzisyenlik yapan Yusuf Toruç, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaya başladı.



Yaklaşık 2 yıl önce devlet desteğiyle 60 koyun alan Toruç, programların yanı sıra merada da koyun otlatırken canı sıkıldığında saz çalıp türkü söylüyor.



Toruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır müzisyenlikle uğraştığını, çocukluk hayali olan besiciliği hayata geçirmek için çeşitli girişimde bulunduğunu söyledi.



Devlet desteğiyle hayallerine kavuştuğunu dile getiren Toruç, "Abana ve Bozkurt başta olmak üzere doğup büyüdüğüm bu yörede müzisyenlikte 15 yılımı geride bıraktım ama şartlar beni başka bir iş yapmaya yöneltti. Devletimiz sağ olsun, güzel teşvikleri var. Ben de çocukluk hayalim olan besicilik için girişimde bulundum. Yerimi kiralayıp koyun ve keçilerimi aldım. Huzurlu, mutlu şekilde yaşantımı sürdürüyorum." dedi.



"Çalmaya başlayınca daha düzenli şekilde yayılıyorlar"



Hayvanlarını otlatırken bir yandan da bağlama çaldığını anlatan Toruç, şöyle devam etti:



"Hava güzel olunca hayvanları araziye çıkartıyorum. Vaktimin çoğu da zaten onlarla geçiyor, başlarından ayrılmıyorum. Canım sıkılınca müzikten kopmamak için sazımı elime aldım ve türkü söylemeye başladım. Bu sırada farklı noktalarda otlayan hayvanlarımın başımda toplandığını gördüm. O günden bu yana bir araya toplamak için çaba sarf ettiğim hayvanları şimdi oturduğum yerde müzik sayesinde rahatça topluyorum. Sazımı elime alıp çalmaya başlayınca daha düzenli şekilde yayılıp otluyorlar, etrafımda dolaşıyorlar. Bu sayede verimin de artacağına inanıyorum. Gündüz doğadayım, iş oldukça akşamları da düğün, nişan gibi özel günlere gidiyorum. Hayvancılıkta da inşallah daha iyi yerlere gelmek için çabalayacağız."



Tarım ve hayvancılığa merakı olan herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret eden Toruç, "Gurbette yaşayan, tarım ve hayvancılığa meraklı vatandaşlarımız kendilerini çürütmesin, gelsinler buralara. Her yer mera, dağlar taşlar boş. Devletimizin çok güzel destekleri var. Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

Canilerin, Genç Çifti Öldüresiye Dövdüğü Anları Kamera Kaydetti

Demet Akalın, Konserinde Evlilik Teklifi Alan Hayranına 35 Bin TL'lik Yüzük Hediye Etti

16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı