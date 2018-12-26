Koyunlarını Otlatmaya Çıkan Çobanın Cesedi Bulundu
1 saat önce
ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.
ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.
Olay, Sarıçam
ilçesine Baklalı
Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Sait Tan, 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Tan'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamayan çobanın cesedi, yakınları tarafından Hacı Ömer Sabancı
Organize Saniye Bölgesi otoyol kenarında bulundu. Sait Tan'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu
'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:52 Kaynak: DHA
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