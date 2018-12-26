Son Dakika Haberleri: Koyunlarını Otlatmaya Çıkan Çobanın Cesedi Bulundu

Koyunlarını Otlatmaya Çıkan Çobanın Cesedi Bulundu

1 saat önce

ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.

Koyunlarını Otlatmaya Çıkan Çobanın Cesedi Bulundu, System.String[]
ADANA'da, 3 gün önce koyunlarını otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan Sait Tan'ın (69), cesedi bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesine Baklalı Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Sait Tan, 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Tan'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamayan çobanın cesedi, yakınları tarafından Hacı Ömer Sabancı Organize Saniye Bölgesi otoyol kenarında bulundu. Sait Tan'ın ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:52 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Torbacı Aranıyor" Yazısının Yazıldığı Mahalle, Başarılı Operasyonlarla Temizlendi Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:55:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyunlarını Otlatmaya Çıkan Çobanın Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]