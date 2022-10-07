Koyunlarını otlatmaya giden çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Koyunlarını otlatmaya giden çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

07.10.2022 20:44

Koyunlarını otlatmaya giden çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralıKARAMAN Karaman'da koyunlarını meraya otlatmaya götüren çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Koyunlarını otlatmaya giden çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN Karaman'da koyunlarını meraya otlatmaya götüren çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah erken saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boz ile Ömer B, köyün Davulcu mevkiine koyunlarını otlatmaya çıkardı. Çobanlar koyunlarını otlattığı sırada aniden sağanak yağış başladı. Sağanak yağış devam ederken çobanlar Mehmet Boz ile Ömer B'nin üzerine biranda yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu iki çobanda yaralandı. Çevredeki diğer çobanların haber vermesiyle köylüler hemen yardıma koştu. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çobanlarda Mehmet Boz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer B. ise tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
Mevlit Kandili idrak edildi Mevlit Kandili idrak edildi Son dakika haberi... Karaman'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberi... Karaman'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Mehmet Boz, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyunlarını otlatmaya giden çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 03:00:24. #1.13#
SON DAKİKA: Koyunlarını otlatmaya giden çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement