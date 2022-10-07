Koyunlarını otlatmaya giden çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN Karaman'da koyunlarını meraya otlatmaya götüren çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah erken saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boz ile Ömer B, köyün Davulcu mevkiine koyunlarını otlatmaya çıkardı. Çobanlar koyunlarını otlattığı sırada aniden sağanak yağış başladı. Sağanak yağış devam ederken çobanlar Mehmet Boz ile Ömer B'nin üzerine biranda yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu iki çobanda yaralandı. Çevredeki diğer çobanların haber vermesiyle köylüler hemen yardıma koştu. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çobanlarda Mehmet Boz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer B. ise tedavi altına alındı.