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Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2) - Son Dakika

Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)

20.01.2022 00:18
Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2)

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDIBodrum'da ağıldaki 10 koyunu parçalanmış halde bulan E.G., olayın ardından koyunlarına saldırdığını düşündüğü 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Bodrum'da ağıldaki 10 koyunu parçalanmış halde bulan E.G., olayın ardından koyunlarına saldırdığını düşündüğü 2 köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yasal sürecin başlatıldığına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesinde 10'dan fazla koyununu telef ve yaralı vaziyette bulan çoban, öfke ile bölgede gördüğü 2 köpeği kafasından tüfekle vurarak öldürdüğü haberi bizleri derinden üzdü. Hem koyunların telef olmasından hem de 2 sahipsiz köpeğin öldürülmesinden duyduğumuz üzüntüyü bildirmek isterim. Buradan yetiştiricimize geçmiş olsun diyorum. Sahipsiz hayvanların rehabilitasyon ve kayıt işlemlerinin yerel yönetimlerin uhdesinde olduğunu ifade ederek, sahipsiz hayvanlara yönelik saldırı ve şiddet karşısında ihbarların DKMP ile İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından değerlendirildiğini ifade etmek isterim. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlümüz yetkilileri olay yerine intikal ederek gerekli incelemeleri yapmıştır. Buna göre 9 baş koyun parçalanarak telef olmuş, 20'ye yakın yaralı ve ağır yaralı hayvanın olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


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Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyunlarını parçalanmış olarak buldu; civardaki 2 köpeği öldürdü (2) - Son Dakika
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