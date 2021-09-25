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Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi - Son Dakika

Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi

25.09.2021 11:29
Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giren bir köylü, 25 koyununun telef olduğunu görünce şoka girdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giren bir köylü, 25 koyununun telef olduğunu görünce şoka girdi. Yapılan incelemede köye inen ayının iki ayrı ağılda 25 koyunu telef ederek 2 koyunu da yaraladığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Yıldırım, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için ağıla geldi. Bu sırada ağılın çatısının parçalandığını fark eden Hasan Yıldırım, ağıla girdiği sırada koyunlardan bir tanesinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Aynı köyde ikamet eden ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Erdal Akyol da, koyunlarını yemlemek için girdiği ağıla 24 koyununun telef olduğunu belirledi. Koyunlara saldıranın ayı olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak tutarak köy ile civarında keşif yaptı.

Geçimini hayvancılıkla yapana Erdal Akyol, ayının saldırısında 24 koyununun öldüğünü belirterek Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine seslendiklerini ve yardım beklediklerini söyledi. Akyol, "Kaybımız çok, bölgemizde ayı saldırısı çok oluyor. Bundan dolayı çok korkuyoruz. Sene başından bu yana ayı, 4 defa ağıla saldırdı. Son olayda da 10 tane koyunum öldü, 11 koyunumda yaralandı, yaralanan koyunlarımda bir süre sonra öldü. Kaybım çok. Koyunlarımı kaybettim" diye konuştu.

Öte yandan daha öncede ayı saldırısında Arif Yıldırım'a da ait 28 koyunun öldüğü öğrenildi. - KASTAMONU

Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi
Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi
Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi
Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi
Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi
Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi
Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi

Hasan Yıldırım, Kastamonu, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi - Son Dakika
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