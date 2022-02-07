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KOYUNU ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER - Son Dakika

KOYUNU ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER

07.02.2022 14:07

ŞANLIURFA'da, bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da, bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek- Viranşehir kara yolunda, seyahat eden sürücüler, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan 63 ET 155 plakalı aracın arkasına iple bağlanan koyunun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

KOYUNU ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER

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İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOYUNU ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOYUNU ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER - Son Dakika
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