KOYUNU ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Siverek- Viranşehir kara yolunda, seyahat eden sürücüler, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan 63 ET 155 plakalı aracın arkasına iple bağlanan koyunun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.
Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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