Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı - Son Dakika
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Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı

25.07.2022 12:39
Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen koyunu kurtarmak isteyen çoban, akıntıya kapılarak kayboldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen koyunu kurtarmak isteyen çoban, akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Akuba ve Akbaş köyleri arasında hayvan otlatan çoban Mahsun A.'nın koyunu su kanalına düştü. Mahsun A., koyunu kurtarmak için su kanalına girdi. Koyunu kurtarmak isteyen Mahsun A., akıntıya kapılıp gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine; Batman AFAD, Batman itfaiyesi su altı arama kurtarma dalgıçları, Diyarbakır AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kayıp şahsın arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı - Son Dakika
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