Son Dakika Haberleri: Koyunu kuyudan kurtarılan vatandaş AFAD'a sordu: "Borcumuz ne kadar"
Son Dakika 3. Sayfa Koyunu kuyudan kurtarılan vatandaş AFAD'a sordu: 'Borcumuz ne kadar' - Son Dakika

Koyunu kuyudan kurtarılan vatandaş AFAD'a sordu: "Borcumuz ne kadar"

6 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli kırsal mahallesinde bir koyun otlarken kuyuya düştü.

Koyunu kuyudan kurtarılan vatandaş AFAD'a sordu:

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli kırsal mahallesinde bir koyun otlarken kuyuya düştü. AFAD ekiplerince kurtarılan koyunu için teşekkür eden vatandaş, ekiplere "Borcumuz ne kadar" diye sordu.


Balıkesir'de kuyuya düşen koyun için AFAD ekipleri seferber oldu. Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli kırsal mahallesinde hayvanlarını otlatmak için araziye salan çiftçi, bir koyunun kuyuya düştüğünü gördü. Çiftçi ve köylüler tüm uğraşlarına rağmen koyunu kuyudan çıkaramayınca Balıkesir AFAD Müdürlüğünden yardım istedi. AFAD'tan gelen acil kurtarma ekipleri, uzun süren çabalar sonucu kurdukları vinç sistemi ile koyunu kurtardılar. Hayvanı kurtarılan vatandaş, AFAD yetkililerine teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun. Şimdi ne borcum varsa vereyim" dedi. AFAD Acil Arama ve Kurtarma görevlileri ise, "Ne borcu, devlet vatandaşı için var" cevabını verdi. AFAD ekibi vatandaştan kör kuyunun kapatılmasını isteyerek, "Allah korusun buraya çocuk veya insan da düşebilir. Kuyunun kapatılması gerekir" dediler. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:56:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyunu kuyudan kurtarılan vatandaş AFAD'a sordu: "Borcumuz ne kadar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]