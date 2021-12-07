Köyünü terk etmeyerek mezarını beklediği şehit oğlunun yanına defnedildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Sadık Tokat'ın cenazesi, 28 yıl önce şehit olan oğlu Selahattin Tokat'ın yanına defnedildi.

Avlacık köyü Ulualan Mahallesi'nde Sadık ve Huriye Tokat çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993'te Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Bir dönem köyün tüm nüfusunun şehre göçmesine rağmen çift, şehit oğullarının mezarı bulunduğu için köyden ayrılmadı.

Geçen yıl 82 yaşında vefat eden eşi Huriye'nin cenazesini şehit oğlunun yanına defneden Sadık Tokat, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu.

Evde istirahat ettiği sırada rahatsızlandığı öğrenilen Tokat, hayatını kaybetti.

Tokat'ın cenazesi, memleketi Araç'ta Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köyüne götürüldü.

Ulualan Mahallesi'ne getirilen Tokat'ın cenazesi, köyünde de kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine şehit oğlu ve eşinin yanına defnedildi.

Cenazeye, Tokat'ın çocukları ve yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, Araç Kaymakamı Osman Sak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Parmaksız, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Uğur Kütük, dedesinin cenazesinin, vasiyeti üzerine dayısı Selahattin Tokat'ın yanına defnedildiğini belirterek, "İnşallah bundan sonra dedem Sadık Tokat'ın bizlere bıraktığı emanete sahip çıkacağız. Dedem, yıllardır köydeydi, burayı bırakmadı. Şehit dayımın mezarını bekliyordu." diye konuştu.

Vali Avni Çakır'ın geçen yıl Babalar Günü dolayısıyla Sadık Tokat'a yaptığı ziyarette, Tokat'ın oğlu ile kardeşinin, aynı gün aynı yerde şehit düştüğü ortaya çıkmıştı.