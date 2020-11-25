Köyünün su ihtiyacını karşılamak için 5 kez sondaj vurdurdu, 650 bin lira harcadı - Son Dakika

Köyünün su ihtiyacını karşılamak için 5 kez sondaj vurdurdu, 650 bin lira harcadı

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyü Muhtarı Ahmet Ünalar, köylerinde yaşanan su problemini çözmek için seferber oldu. Tamamen kendi imkanlarıyla 5 kez sondaj vurduran Muhtar Ünalar, son denemesinde başarılı oldu ve köyünün su problemini çözüme kavuşturdu.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyünde özellikle yaz aylarında yıllardır yaşanan su sorununa çözüm arayan köy Muhtarı Ahmet Ünalar (71), köyüne bu zamana kadar 5 kez su kuyusu sondajı vurdurdu. 4 sondaj çalışmasında da başarısız olan Muhtar Ünalar pes etmeyerek, köylerine 2.5 kilometre bir alanda yerin 350 metre derinliğinde gerçekleştirilen 5. sondaj çalışmasında köylerinin ihtiyacı olan suyu buldu.

Yerin 350 metre altından çıkan su borular yardımıyla köy şebekesine taşınacak ve 310 haneden oluşan Devecipınar köyünün de su ihtiyacı giderilmiş olacak.

Tüm masrafları kendi imkanlarıyla karşılayan muhtar Ünalar, artık köyünde su sorunu yaşanmayacağını söyledi. Muhtar Ünalar, "Köyümüzün su sorunu vardı. Bunu ben kendi imkanlarımla çözmeye çalışıyorum. Daha önceden 4 kez sondaj vurdurdum, su çıkmadı. Onun için 5. sini vurduruyorum. 2.5 kilometrelik köye boru döşettirdim. Çıkan suyu şebekeye bağlayacağız. Son vurdurduğumuz kuyu 650 bin lira. Köyümü çok seviyorum, benim için maddiyat önemli değil. Köyde su sorunu artık olmayacak" dedi.

Muhtarlarının özveriyle çalıştığını söyleyen Derviş Üner, "Fedakarca bir davranış bana göre. Köyümüz daha önce belediye iken bu işi düşünmeyen belediye başkanlarından muhtarımızın daha fazla düşündüğü kanaatindeyim. Muhtarın çalışmalarını takdir ediyorum. Özveriyle su ihtiyacımızı giderecek şekilde yapması bizi mutlu ediyor. Yazın köyümüzde su ihtiyacımız karşılanırsa memnun olacağız. Muhtarımızı takdir ediyorum" şeklinde konuştu.

Köylerinde su sıkıntısı olduğunu aktaran Mübahat Duru da "Köyümüzde zaman zaman su kesiliyor, muhtarımızın işlerinden memnunuz, şimdi bir kuyu daha eştiriyor. Hem içme suyumuzu hem de ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Su sıkıntısı yaşıyorduk suyumuz gelirse çok iyi olur" ifadelerine yer verdi.

Mithat Duru ise "Köyümüzde özellikle yaz aylarında su sıkıntısı olduğu için muhtarımız su sorunumuzu çözmek istedi. 4 tane sondaj kuyusu vurdurduk ama su çıkmadı. Son vurduğumuzda kuyuda su var. Köyümüzün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hem içme hem de ihtiyaçlarımızı bu su ile karşılayacağız" dedi.