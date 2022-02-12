Sosyal medyada hayvanlara ilişkin videolar çok sayıda görüntülenme alıyor. Son olarak bir çiftçi tarafından paylaşılan video ilgi gördü. Söz konusu videoda koyunun yavrusuna vurduğu anlar yer aldı.
Videoyu görenler önce duygulandı ancak videoyu paylaşan çiftçi daha sonra gerçeği açıkladı. Buna göre koyunun yavrusunu süt içmesi için uyandırdığını belirten çiftçi, olağandışı bir durum olmadığını ifade etti.
Önce koyunun yavrusuna zarar verdiğini düşünen vatandaşlar, daha sonra gerçeği öğrenmeleriyle birlikte duygusal anlar yaşadı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.
Kuzuların doğduktan hemen sonra ağız sütünü almaları gerektiği, aksi takdirde hayatta kalamadıkları belirtildi. Bu hareketi de anne koyunun içgüdüsel olarak yaptığı ifade edildi.
Son Dakika › Yaşam › Koyunun yavrusuna yaptığını görenler anlam veremedi, çiftçi gerçeği açıklayınca herkes duygulandı - Son Dakika