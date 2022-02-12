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Koyunun yavrusuna yaptığını görenler anlam veremedi, çiftçi gerçeği açıklayınca herkes duygulandı - Son Dakika

Koyunun yavrusuna yaptığını görenler anlam veremedi, çiftçi gerçeği açıklayınca herkes duygulandı

12.02.2022 17:20

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda koyunun yeni doğan yavrusuna vurduğu anları gören vatandaşlar önce üzüldü. Ancak daha sonra koyunun yavrusunu süt içmek için kaldırdığını öğrenince duygu dolu anlar yaşandı.

Sosyal medyada hayvanlara ilişkin videolar çok sayıda görüntülenme alıyor. Son olarak bir çiftçi tarafından paylaşılan video ilgi gördü. Söz konusu videoda koyunun yavrusuna vurduğu anlar yer aldı.

GERÇEĞİ AÇIKLADI

Videoyu görenler önce duygulandı ancak videoyu paylaşan çiftçi daha sonra gerçeği açıkladı. Buna göre koyunun yavrusunu süt içmesi için uyandırdığını belirten çiftçi, olağandışı bir durum olmadığını ifade etti.

ÖĞRENİNCE DUYGULANDILAR

Önce koyunun yavrusuna zarar verdiğini düşünen vatandaşlar, daha sonra gerçeği öğrenmeleriyle birlikte duygusal anlar yaşadı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

DOĞAR DOĞMAZ AĞIZ SÜTÜNÜ ALMASI GEREKİYOR

Kuzuların doğduktan hemen sonra ağız sütünü almaları gerektiği, aksi takdirde hayatta kalamadıkları belirtildi. Bu hareketi de anne koyunun içgüdüsel olarak yaptığı ifade edildi.

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Sosyal Medya, Tiktok, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Koyunun yavrusuna yaptığını görenler anlam veremedi, çiftçi gerçeği açıklayınca herkes duygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyunun yavrusuna yaptığını görenler anlam veremedi, çiftçi gerçeği açıklayınca herkes duygulandı - Son Dakika
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