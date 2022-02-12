Koyunun yeni doğan yavrusuna yaptığını görenler önce anlam veremedi, gerçeği öğrenince duygulandılar - Son Dakika

Sosyal medyada hayvanlara ilişkin videolar çok sayıda görüntülenme alıyor. Son olarak bir çiftçi tarafından paylaşılan video ilgi gördü. Söz konusu videoda koyunun yavrusuna vurduğu anlar yer aldı.

GERÇEĞİ AÇIKLADI

Videoyu görenler önce duygulandı ancak çok sayıda yorum gelmesi üzerine çiftçi daha sonra yorum kısmında gerçeği açıkladı. Buna göre koyunun yavrusunu süt içmesi için uyandırdığını belirten çiftçi, olağandışı bir durum olmadığını ifade etti.

ÖĞRENİNCE DUYGULANDILAR

Önce koyunun yavrusuna zarar verdiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları, daha sonra gerçeği öğrenmeleriyle birlikte duygusal anlar yaşadı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

DOĞAR DOĞMAZ AĞIZ SÜTÜNÜ ALMASI GEREKİYOR

Kuzuların doğduktan hemen sonra ağız sütünü almaları gerektiği, aksi takdirde hayatta kalamadıkları belirtildi. Bu hareketi de anne koyunun içgüdüsel olarak yaptığı ifade edildi.