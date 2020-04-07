Koyununu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bağışladı - Son Dakika

Koyununu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bağışladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş kendisine ait koyunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bağışladı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mesut Erin, kendine ait olan 1 adet koyunu 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bağışlamak üzere Gölbaşı Kaymakamlığına getirerek görevlilere teslim etti. Koyununu kampanyaya bağışlayan 35 yaşındaki Mesut Erin, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, 'Biz bize yeteriz' kampanyasına bende koyunumu bağışlıyorum" dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen 'Biz bize yeteriz' kampanyası kapsamında Hamzalar köyümüzde yaşayan Mesut Erin isimli vatandaşımız kampanyaya destek amacıyla bizlere ulaşarak 1 adet koyun bağışlamak istediğini belirtti. Bizlerde Mesut Erin isimli vatandaşımızın yapmış olduğu bağışı kabul ettik ve uygun yerlere dağıtımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla yapacağız ve bundan mutluluk duyacağız. Mesut kardeşime bu ince düşüncesinden ve davranışından ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bağışlanan koyun için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ücretin kampanya hesabına yatırılacağı ve koyunun ise kesilerek etinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı öğrenildi.