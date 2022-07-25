Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu

25.07.2022 20:17
Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen koyununu kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalına düşen koyununu kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Akuba ve Akbaş köyleri arasında hayvan otlatan çoban Muhsin Aksu'nun koyunu su kanalına düştü. Koyunu kurtarmak için su kanalına giren Aksu, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Batman AFAD, Batman itfaiyesi su altı arama kurtarma dalgıçları, Diyarbakır AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmaları neticesinde Aksu'nun cansız bedenine kanala girdiği yerden 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Aksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu Batman'da sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çoban akıntıya kapıldı Batman'da sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çoban akıntıya kapıldı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Batman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement