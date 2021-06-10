Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 2022 sonu itibarıyla Ağrı Mollakara tesislerinde ilk altın dökümünü gerçekleştireceklerini belirterek, "2023'ten itibaren de burada 3 ila 3,5 ton arası altın üretmeyi planlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Koza Altın İşletmeleri Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gülal, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iltisakı tespit edilen bazı varlıkların TMSF yönetimine geçtiğini anımsatarak, bugün o şirketlerden Koza Altın'ın 6'ncı işletme tesisinin temelini attıklarını söyledi.

Gülal, "An itibarıyla 783 şirketimiz TMSF tarafından yönetiliyor. Bunların aktif büyüklüğü 70,3 milyar lira seviyesine ulaştı. Çalışan sayımız 44 bin 415, özkaynakları da toplam 30 milyar lira seviyesinde." diye konuştu.

Şirketlerin katma değer üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğini dile getiren Gülal, bu şirketlerin TMSF yönetiminde aktif olarak yüzde 65 büyüdüğünü bildirdi.

Gülal, Koza Altın'ın TMSF yönetiminde aktif olarak yüzde 144 büyüdüğünü belirterek, fon bünyesindeki şirketlerin büyüme oranlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Ülkemize ciddi ekonomik katkı sağlayacak"

Muhiddin Gülal, TMSF'nin bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal yardımlardan ve projelerden bahsederek, "Dün terör örgütünün finansmanında kullanılan bu yapının bütçe imkanları bugün itibarıyla milletimizin, devletimizin, çocuklarımızın, yavrularımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılıyor." diye konuştu.

Koza Altın'ın çok stratejik bir firma olduğunu dile getiren Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da ülkemizin toplam altın üretimi 39 tondu. Bunun 11 tonunu Koza olarak biz ürettik. 2020 altın üretimi 42 ton, biz buna 8,1 tonla katkı verdik. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bir taahhütte bulunduk; '2023'ten itibaren Koza Altın yılda 15 ton altın üreten bir şirket haline gelecek' dedik. Bu taahhüdü verirken buradan çıkaracağımız altına güvendik. Burada önemli bir rezerv var. Ülkemize, bölgeye çok ciddi ekonomik katkı sağlayacak bir rezerv var. Bölgeye çok ciddi katkı sağlayacak bir istihdam yapısı oluşacak."

Gülal, bu tesisten yaklaşık 2 bin 300 kişinin ekmek yiyeceğini bildirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce 13 lira hisse değeriyle aldıkları Koza Altın'ın söz konusu değerinin 128-129 lira seviyesine yükseldiğini aktaran Gülal, kurumlar vergisi gibi sıralamalarda da ön plana çıkmaya başladığını anlattı.

Yılda 3-3,5 milyon ton altın üretimi yapılacak

TMSF Başkanı Gülal, burada 197 adet sondaj yaparak rezervleri tespit ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla makinelerimizin siparişini verdik, idari binalarımızın temelini atıyoruz. 2022 sonu itibarıyla burada ilk altın dökümümüzü gerçekleştireceğiz. 2023'ten itibaren de burada 3 ila 3,5 ton arası altın üretmeyi planlıyoruz. Van ve Ağrı bölgesinde 16 tane daha ruhsatımız var. Arama izinleriyle ilgili müracaatlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını, buradaki tesisin ömrünün ve çıkarılacak altın miktarının artacağına inanıyorum."

Temel atma törenine bakan Varank ve Dönmez'in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile Koza Altın Genel Müdürü İsmet Demir de katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası katılımcıların butona basmasıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.