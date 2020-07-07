Koza Altın İşletmeleri'nden Söğüt Maden Sahası'nın know how bilgilerinin satışı konusunda açıklama
Koza Altın İşletmeleri, Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how haklarının GÜBRETAŞ'a 33 milyon 40 bin TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesinin bugün imzalandığını bildirdi.
Koza Altın İşletmeleri, Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how haklarının GÜBRETAŞ'a 33 milyon 40 bin TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesinin bugün imzalandığını bildirdi.
Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada GÜBRETAŞ ile Koza Altın İşletmeleri arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda GÜBRETAŞ. yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33 milyon 40 bin TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalındığı 6 Haziran.2020 tarihinde KAP'ta duyurulduğu anımsatıldı.
Açıklamada, gelinen noktada GÜBRETAŞ ile şirket arasında tüm know how haklarının KDV dahil 33 milyon 40 bin TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesinin bugün itibarıyla imzalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:43 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Koza Altın İşletmeleri'nden Söğüt Maden Sahası'nın know how bilgilerinin satışı konusunda açıklama - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:05 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti 05:09 Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü