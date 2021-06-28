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Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor

28.06.2021 14:00
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen Koza Altın, ülkeye ekonomik olarak büyük katkılar sağlıyor. Türkiye'de toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiren Koza Altın, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. 15 Temmuz öncesi teröre aktarılan kaynaklar şimdi ise milletin hizmetine aktarılıyor.

Koza Altın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinin ardından büyüme gösteriyor. 2016 yılında 5.3 milyar TL aktif büyüklüğü bulunan şirket, 2020 yılı sonu itibariyle, aktif büyüklüğünü 12.1 milyar TL'ye ulaştırdı. Şirketin aynı dönem net karı da yüzde 547 oranında arttı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koza Altın'ın bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti. Geçmişte teröre aktarılan kaynakların bugün milletin hizmetine aktarıldığını vurgulayan Gülal, "Aldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak hedefiyle çalışmaya devam edecek, milletimizin ve devletimizin güvenine layık olmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Geçmişte fitne ocaklarını besleyen kaynakların başında gelen Koza Altın, TMSF yönetimine geçmesiyle birlikte büyümesini sürdürürken sahip olduğu imkanları da milletimizin hizmetine sunmaya başladı." dedi.

DEVLETE VERGİ DESTEĞİ

2016 yılında TMSF'ye devredilen Koza Holding'in aktif büyüklüğü 5.3 milyar TL'den yüzde 125 artışla, 2020 sonunda 12.1 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde Grubun, özkaynak toplamı ise yüzde 106 artışla 5 milyar TL'den 10.5 milyar TL'ye erişti. 2021 ilk çeyreğinde aktif büyüklüğü 13 milyar TL'yi aşarken özkaynak toplamı da 11.4 milyar TL'yi buldu. Koza Altın 2016- 2020 döneminde yüzde 547'lik net kar artışı yakalarken, 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre karını yüzde 91 artırarak 711 milyon TL'ye yükseltti. 2019 yılında kurumlar vergisi rekortmenleri arasında 13'üncü sırada yer alan Koza Altın, 2020 yılında da 603 milyon TL vergi ödemesi gerçekleştirdi.

YILDA 15 TON ALTIN ÇIKARACAK

Şirket İzmir-Ovacık, İzmir-Çukuralan, Eskişehir-Kaymaz, Kayseri- Himmetdede ve Gümüşhane -Mastra ile birlikte toplam 5 sahada aktif olarak altın üretimi gerçekleştiriyor. 2020 yılında Türkiye'de üretilen toplam 42 ton altının 8 tonunu üreten şirket, gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 ton altın üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar ışığında Ağrı'da 20 tonluk altın rezervi keşfettiği Mollakara altın madeninin temellerini atan şirket, burada ilk altın dökümünü 2022 yılında yapmayı hedefliyor. İlave olarak Van ve Ağrı'da 16 tane daha arama ruhsatına sahip olan şirket, izinler tamamlandıktan sonra bu bölgelerde yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde etmeyi hedefliyor.

Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Lirası, Altın, Koza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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