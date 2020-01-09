Koza davası sanıklarına ceza yağdı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koza davası sanıklarına ceza yağdı (1) - Son Dakika

Koza davası sanıklarına ceza yağdı (1)

6 saat önce

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Koza davası sanıklarına ceza yağdı (1), System.String[]

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 'Terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek'e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi. Diğer sanıklara 2 yıl 1 aydan 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca aralarında Akın İpek'in de olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve şirketlerde bulunan hisselerindeki kayyum kararının devamını kararlaştırdı.


Melek İpek, Koza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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