Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı
1 saat önce
Koza İpek davasında savcı, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek'e yönelik mütalaasını açıkladı.
Koza Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:13 Kaynak: İHA
İpek davasında savcı, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek
'e yönelik mütalaasını açıkladı.
Koza İpek Holding
'in süren davasını yürüten savcı Cafer Tekin, Cafer İpek'in 90 yıl, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı öte yandan, kayyum atanan şirketlerdeki sanıkların hisselerine müsadere yoluyla devletin el koymasına yönelik talepte bulundu. - ANKARA
Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'ndan iptal davası