Son Dakika Haberleri: Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı

1 saat önce

Koza İpek davasında savcı, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek'e yönelik mütalaasını açıkladı.

Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı, System.String[]
Koza İpek davasında savcı, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek'e yönelik mütalaasını açıkladı.

Koza İpek Holding'in süren davasını yürüten savcı Cafer Tekin, Cafer İpek'in 90 yıl, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı öte yandan, kayyum atanan şirketlerdeki sanıkların hisselerine müsadere yoluyla devletin el koymasına yönelik talepte bulundu. - ANKARA
İpek Holding, Melek İpek, Koza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok
Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'ndan iptal davası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 19:48:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]