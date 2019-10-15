Koza-İpek Holding davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Firari Akın İpek ile tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek'in annesi Melek İpek, savunmasında tutuklu oğlu Cafer Tekin İpek'in ve ailesinin suçlu olmadığını söyledi.

"Olmayan suçumuzu kendi adaletimize anlatamadık." diyen Melek İpek, "olmayan bir suçun zorla monte edilmeye çalışıldığını" ileri sürdü.

Haksız, hukuksuz bir şey yapmadıklarını savunan anne İpek, olmayan bir suçun bulunamayacağını iddia etti.

Melek İpek, bu tür davalarda lehe delillerin de toplandığını öğrendiğini ancak yargılamada lehe bir şey duymadığını öne sürdü.

İpek, kendilerine iftira atıldığını iddia ederek, her şeyin para için yapıldığını savundu.

Terör örgütü ile de asla bir bağı bulunmadığını ileri süren İpek, hayırsever olduğu için sorguya çekildiğini iddia etti.

Diğer savunmalardan

Tutuksuz sanıklardan Hasan Burak Sertcan da savunmasında, hakkında delillendirilmemiş bir suçtan dolayı ceza istendiğini iddia etti.

Koza İpek Holding'de görev yapmış biri olarak burada bulunduğunu, Bank Asya'da hesap açtırmadığını, örgütün olduğu iddia edilen medya gruplarına üye olmadığını, okullarında okumadığını, dershanelerine gitmediğini, evlerinde kalmadığını savunan Sertcan, tüm yaşamını Ankara'da ailesiyle geçirdiğini söyledi.

Sertcan, bu yapıya hiçbir zaman sempati duymadığını ve bilerek ya da bilmeyerek yardımda bulunmadığını öne sürdü.

Hakkında terör örgütü üst yöneticileriyle görüşmeler olduğuna yönelik bir iddia bulunduğunu belirten Sertcan, yaptığı görüşmelerin tamamının şirketin yönetim kurulu başkanı ile gerçekleştiğini ve görüşmelerin normal iş görüşmeleri olduğunu savundu.

Sertcan, iddia edildiği şekilde telefonuna örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" yükleyip kullandığına yönelik suçlamayı da kabul etmedi.

Hiçbir zaman FETÖ'ye yakınlığı olmadığını savunan Sertcan, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık İsmet Sivrioğlu da savunmasında Koza İpek Holding'in aldığı bir şirket sonucu bu bünyede çalışmaya başladığını ve Koza Altın'da genel müdürlük yaptığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaların da bu şirkette çalışmasından dolayı yapıldığını ileri süren Sivrioğlu, iddia edildiği üzere terör örgütüne yardım etmediğini savundu.

Sivrioğlu, FETÖ'ye herhangi bir şekilde finans sağlamadığını, "ByLock" kullanmadığını, Bank Asya'da işlem yapmadığını ve evlere toplantılara gitmediğini öne sürdü.

"Sadece Koza Altın'ın bir çalışanı olduğum için suçlanıyorum." diyen Sivrioğlu, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Bazı tutuksuz sanıkların daha savunma yaptığı duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.