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Koza-İpek Holding davasında 15 sanığa toplamda 152 yıl hapis cezası
6 saat önce
Koza-İpek Holding davasında toplam 15 sanığa 152 yıl hapis cezası verildi. İş insanı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün, Akın İpek'in annesi Melek İpek toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Tüm sanıkların holdingdeki hisselerine el konulmasına hükmedildi
Koza- İpek Holding davasında toplam 15 sanığa 152 yıl hapis cezası verildi.
İş insanı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, SPK Kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tekin İpek, toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:51
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