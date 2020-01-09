Koza-İpek Holding davasında 15 sanığa toplamda 152 yıl hapis cezası

Koza- İpek Holding davasında toplam 15 sanığa 152 yıl hapis cezası verildi.



İş insanı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, SPK Kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tekin İpek, toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.