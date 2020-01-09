Koza-İpek Holding davasında 15 sanığa toplamda 152 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koza-İpek Holding davasında 15 sanığa toplamda 152 yıl hapis cezası - Son Dakika Dünya

Koza-İpek Holding davasında 15 sanığa toplamda 152 yıl hapis cezası

6 saat önce

Koza-İpek Holding davasında toplam 15 sanığa 152 yıl hapis cezası verildi. İş insanı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün, Akın İpek'in annesi Melek İpek toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Tüm sanıkların holdingdeki hisselerine el konulmasına hükmedildi

Koza-İpek Holding davasında 15 sanığa toplamda 152 yıl hapis cezası, System.String[]

Koza- İpek Holding davasında toplam 15 sanığa 152 yıl hapis cezası verildi.


İş insanı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, SPK Kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasına, 22 kere Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan da 62 yıl 2 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tekin İpek, toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası aldı.

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İpek Holding, Koza, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:51 
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