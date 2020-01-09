Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali... - Son Dakika

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Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali...
6 saat önce
Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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