Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali... - Son Dakika

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali...

6 saat önce

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali..., System.String[]

Koza- İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. - ANKARA

Harun Ekinci, İpek Holding, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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