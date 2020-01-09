Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu ile 22... - Son Dakika

Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22...

6 saat önce

Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek

Koza- İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı. - ANKARA

İpek Holding, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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