Son Dakika › 3. Sayfa › Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu ile 22... - Son Dakika
Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22...
6 saat önce
Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Koza- İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası