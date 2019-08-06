Son Dakika Haberleri: Koza İpek Holding davasında sanıklara ait hisselere devlet tarafından el konulsun talebi
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Koza İpek Holding davasında sanıklara ait hisselere devlet tarafından el konulsun talebi

27 dakika önce

Koza İpek Holding davasında Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapsini isteyen savcı, sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

Koza İpek Holding davasında sanıklara ait hisselere devlet tarafından el konulsun talebi, System.String[]
Koza İpek Holding davasında Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapsini isteyen savcı, sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Koza İpek Holding davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.
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İpek Holding, Melek İpek, Koza, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:09 
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