Son Dakika Haberleri: Kozağaçlı'nın Babasının Cenazesine Kelepçeli Götürülmesi

Kozağaçlı'nın Babasının Cenazesine Kelepçeli Götürülmesi

37 dakika önce

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), avukat Selçuk Kozağaçlı'nın, babasının cenaze töreninde, kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçeli olmasının, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Kozağaçlı'nın Babasının Cenazesine Kelepçeli Götürülmesi, System.String[]
Türkiye Barolar Birliğince (TBB), avukat Selçuk Kozağaçlı'nın, babasının cenaze töreninde, kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçeli olmasının, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

TBB tarafından, Kozağaçlı'nın, babasının Konya'daki cenaze töreninde, kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçeli şekilde bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kozağaçlı'nın, babasının cenaze törenine katılabilmesi için Adalet Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçilmesinin ardından talebin süratle yerine getirildiği kaydedildi.

Kozağaçlı'nın, cenazede kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Cenaze süresince avukat Selçuk Kozağaçlı'nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenmiş olması, suçsuzluk karinesini ve insanlık onurunu korumayı merkezinde bulunduran Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine aykırıdır. Çünkü somut olayda güvenliğin zincirle bağlanma yerine, insanlık onuruna ve vicdana aykırı olmayacak yöntemlerle sağlanması kuşkusuz mümkündür. Hukuka ve vicdana aykırı bu hususu kamuoyunun, ilgili valiliğin ve İçişleri Bakanlığının bilgisine gereği için bu basın açıklaması yoluyla sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA

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