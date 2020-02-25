Kozahan Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Şentürk güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kozahan Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Şentürk güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi

Kozahan Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Şentürk güven tazeledi

7 saat önce

Kozahan Yönetim Kurulunun olağanüstü genel kurulunda Erdinç Şentürk oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Kozahan Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Şentürk güven tazeledi, System.String[]

Kozahan Yönetim Kurulunun olağanüstü genel kurulunda Erdinç Şentürk oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen kongrede seçimin ardından üyelere seslenen Şentürk, kendisini yeniden göreve layık gördükleri için onur duyduğunu söyledi.

İpek Yolu'nun son durağı olan Kozahan'ın dünya çapında bir üne sahip olduğunu belirten Şentürk, kurulduğu günden bu yana ticaretine devam eden Kozahan'ın daha çok turistlerin uğrak mekanı olduğuna dile getirdi.

Kozahan'da yaklaşık 100 dükkanın bulunduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Şu anda Kozahan'da daha çok ipek ticareti yapılıyor. Handa bulunan dükkanlar eşarp, şal, kravat ile butik ürünler ve takı, çanta, doğal taş gibi çeşitli hediyelik eşyalar satıyor. Ayrıca kafeler de yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde buranın daha işlev hale getirilmesi ve tanıtımı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burası bir cazibe merkezi. Kapalı Çarşı'nın tam ortasında bulunan önemli bir merkez. Burayı daha güzel hale getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

İpek Yolu, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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