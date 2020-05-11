Kozak Yaylası'nda trüf keşfi

Türkiye'nin fıstıkçamı deposu olan İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası, önemli bir keşfin heyecanını yaşadı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Bergama Kozak Yaylası'nda 20 ha zengin doğal trüf alanı tespit edilmiştir. Bu alanlardaki trüf mantarı, fidan üretim aşamasında kullanılacaktır. Fıstık çamından olan kaybımızı inşallah trüf ile telafi edip orman köylümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacağız" dedi.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle ürün kaybı yaşayan yöre halkına destek olmak amacıyla ekonomik anlamda çözümler üretmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Kozak Yaylası ormanlarında çam fıstığı dışında da alternatif odun dışı alternatif ürünler bulmak oldu. Bu amaçla İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince başkanlığında bölge ormanlarında teknik bir çalışma gerçekleşti. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri Şube Müdürü Zulal Totan, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı ve Kozak Orman İşletme Şefi Mehtap Yıldırım'ın da katıldığı çalışmada Türkiye'nin önemli trüf yetiştiricilerinden Niyazi Uluçoban ve ekibiyle birlikte Kozak Yaylası ormanlarında çam fıstığı ağaçlarının altında trüf mantarı arandı. Bu konuda özel yetiştirilmiş cins köpeklerle yapılan aramada şimdiye kadar meşe gibi geniş yapraklı ağaçlarının altındaki ortaya çıkan trüflere fıstık çamı ağaçlarının altında da rastlandı. Bir saat içinde yaklaşık 1,5 kilo kadar trüf mantarı toplandı.



20 ha zengin doğal trüf alanı tespit edildi



Burada konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kozak Yaylası'nda fıstık çamı ağaçlarında meydana gelen ürün düşüklüğünün çözümüne ilişkin üniversitelerle 10 projeyi eş zamanlı olarak yürüttüklerini ancak bu arada orman köylüsün gelir kayıplarının önüne geçmek için alternatif ürün arayışları içinde olduklarını söyledi. İzmir Orman Bölge Müdürü Derince yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Trüf; tadı, kokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan, piyasada ekonomik anlamda yüksek katma değere sahip bir mantar türüdür. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda sorumluluk sahamız olan İzmir ve Manisa illerinde trüf mantarı üretiminin artırılması için son 5 yıldır ciddi anlamda çalışmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar bölge müdürlüğümüz hudutlarında 33 ha alanda doğal trüf alanlarının tespiti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 12,13 ha alanda yapay trüf ormanı tesis edilip 2 bin 416 adet trüf aşılı meşe fidanı dikilmiştir. Bergama Kozak Yaylası'nda 20 ha zengin doğal trüf alanı tespit edilmiştir. Bu alanlardaki trüf mantarı, fidan üretim aşamasında kullanılacaktır. Fıstık çamından olan kaybımızı inşallah trüf ile telafi edip orman köylümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacağız" diye konuştu. - İZMİR