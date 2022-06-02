Kozak Yaylası'ndaki çam fıstığı zararlısıyla biyolojik mücadele - Son Dakika
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Kozak Yaylası'ndaki çam fıstığı zararlısıyla biyolojik mücadele

02.06.2022 11:45

İzmir'in Bergama ilçesinde, çam fıstığındaki verimin düşmesini engellemek için yürütşen biyolojik mücadele kapsamında zararlı böcek türüne karşı üretilen böceğin yumurtaları, çam fıstığı ağaçlarının üzerine bırakıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, çam fıstığındaki verimin düşmesini engellemek için yürütşen biyolojik mücadele kapsamında zararlı böcek türüne karşı üretilen böceğin yumurtaları, çam fıstığı ağaçlarının üzerine bırakıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kozak Yaylasındaki programda gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin sorunlarını çözmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Çam fıstığı zararlılarından birisinin de "Leptoglossus occidentalis" isimli böcek türü olduğunu kaydeden Derince, "Uzmanlarımız bu böcekle mücadele etmek için araştırmalar yaptı. O böceğe zarar verip üremesini engelleyecek parazitoitleri ağaçlara astık. Netice itibarıyla bu böceğin yok edilmesini, üremesinin engellenmesini bekleyerek verim düşüklüğünü ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yumurtalar, Kozak Yaylası Karaveliler Mahallesi'ndeki işaretlenen 14 çam fıstığı ağacına bırakıldı.

2019 yılında proje başlatılmıştı

Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden Bergama'daki Kozak Yaylası'nda verimin düşmesi nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında entegre proje başlatıldı.

Proje kapsamında, verim kaybına neden olabilecek iklim değişikliği, tozlaşma sorunları, mantar zararları, Leptoglossus occidentalis zararlısı gibi faktörlerle mücadele için 11 araştırma konusu oluşturuldu.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye 2012 yılında giriş yapan ve tohum zararlısı olan Leptoglossus occidentalis böceğinin verim düşüklüğünde önemli etkisinin olduğu tespit edildi.

Kozak Yaylası'ndaki çam fıstığı zararlısıyla biyolojik mücadele
Kozak Yaylası'ndaki çam fıstığı zararlısıyla biyolojik mücadele
Kozak Yaylası'ndaki çam fıstığı zararlısıyla biyolojik mücadele
Kozak Yaylası'ndaki çam fıstığı zararlısıyla biyolojik mücadele

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Kaynak: AA

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