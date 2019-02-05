Kozaklı'da 15 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir iş yerinde 15 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kozaklı
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir iş yerinde 15 şişe sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan incelemeler sonrasında 6 şişe rakı, 1 şişe votka ve 8 şişe viski olmak üzere 15 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis
ekipleri tarafından iş yeri sahibine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:36 Kaynak: İHA
Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi
Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım
Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak
Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti