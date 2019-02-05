Son Dakika Haberleri: Kozaklı'da 15 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Kozaklı'da 15 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir iş yerinde 15 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kozaklı'da 15 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir iş yerinde 15 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan incelemeler sonrasında 6 şişe rakı, 1 şişe votka ve 8 şişe viski olmak üzere 15 şişe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından iş yeri sahibine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:36 Kaynak: İHA

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