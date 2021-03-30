Kozaklı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altunsu Mahallesindeki bir ikametten yaklaşık 200 bin lira değerinde takı ve para çalınması olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen G.F. ve S.F'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı.

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