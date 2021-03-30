Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altunsu Mahallesindeki bir ikametten yaklaşık 200 bin lira değerinde takı ve para çalınması olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen G.F. ve S.F'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kozaklı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika