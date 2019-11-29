Son Dakika Haberleri: Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 2 kişiyi yakaladı.


Alınan bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir adli makamlarınca yakalama kararı ile aranan M.Y. ve yaralama suçundan Kayseri adli makamlarınca aranan B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezavine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Kozaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
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