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Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 2 kişiyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 2 kişiyi yakaladı.
Alınan bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir adli makamlarınca yakalama kararı ile aranan M.Y. ve yaralama suçundan Kayseri adli makamlarınca aranan B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezavine gönderildi. - NEVŞEHİR
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