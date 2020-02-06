Kozaklı ilçesi Türkiye Muaythai Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozaklı ilçesi Türkiye Muaythai Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Kozaklı ilçesi Türkiye Muaythai Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

7 saat önce

Türkiye Muaythai Federasyonu Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Kozaklı ilçesi Türkiye Muaythai Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Türkiye Muaythai Federasyonu Büyükler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde gerçekleştiriliyor.

İlçedeki bir otelin spor salonunda yapılan ve 5 gün sürecek şampiyonaya, Türkiye genelinden 600 sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı Halil Durna, muaythai sporunun disiplinli, sağlıklı ve savunma için vazgeçilmez bir spor dalı olduğunu belirtti.

En kapsamlı turnuvalardan birine Kozaklı ilçesinde imza atıklarını aktaran Durna, "Türkiye genelinden 600 sporcu burada ter döküyor. Turnuvada geçtiğimiz yıl vefat eden milli antrenörlerimizden Hasan Karlı'yı da andık. İyi bir turnuva geçiyor. Şampiyonanın hayırlı olmasını, başarılı geçmesini ve sağlıklı bitmesini temenni eder ve tüm kafilelere başarılar dilerim." dedi.

Eleme müsabakaları ile başlayan şampiyona 8 Şubat Cumartesi günü madalya törenleri ile sona erecek.

Nevşehir, Kozaklı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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