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Kozaklı termal tesisleri yeni yılı tam dolulukla karşılıyor - Son Dakika

Kozaklı termal tesisleri yeni yılı tam dolulukla karşılıyor

30.12.2021 11:30

Kaplıca suyu ile şifa dağıtan Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Kaplıca suyu ile şifa dağıtan Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Birçok tesisin günler öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştığı ilçedeki 24 termal konaklama merkezinde yılbaşı hazırlıkları son aşamaya geldi.

Sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle şifalı sular A ve C grubunda yer alan Kozaklı kaplıcaları, her bütçeye uygun konaklama imkanı ile kısa süreli tatillerde yerli turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Yeni yılı Kozaklı'da karşılayacak tatilciler, yakınlığı nedeniyle tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki turizm merkezlerini ziyaret edebilecek.

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu, AA muhabirine, şifa dağıtan tesislerin 12 ay boyunca konuklarını ağırlamaya devam ettiğini belirtti.

Termal tatili tercih edenlerin yeni yılın ilk gününde Kozaklı'da önemli bir hareketliliğe neden olacağını belirten Kabukcuoğlu, "İlçemizde bulunan termal su şifa dağıtıyor. İnsanlar da tatil fırsatlarını değerlendirmek için ilçemizi ziyaret ediyorlar. 7 bin 500 yatak kapasitesi bulunan tesislerimizde konuklarımızı ağırlıyoruz. İnsanlarımız tatil fırsatlarını kaçırmıyor. Bütün otellerimizi dolduruyorlar." diye konuştu.

Kabukcuoğlu, Kozaklı'nın, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yeniden yoğun ilgi görmeye başladığını vurgulayarak, "Tatillerin tamamında otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaşıyor. İlçemiz, dünyanın göz bebeği Kapadokya ve Erciyes Kayak Merkezi'ne yakın mesafede. İnsanlar şifalı sulardan faydalanıp, Kapadokya'da güzel bir gün geçirebiliyor. Şifalı suyun başkentine herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Divaisib Otel Müdürü Mehmet Erturan da otellerinde günler öncesinden tam doluluğa ulaşıldığını, konukların memnun ayrılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli termal hizmet ve aktivite olanakları sunduklarını ifade etti.

Nevşehir'in tüm ilçelerinde farklı bir turizm kolu bulunduğunu, Kozaklı'nın da sağlık turizminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Erturan, şunları kaydetti:

"Yılbaşı münasebetiyle bütün konaklama tesisleri dolu. 10 gün önce odalar doldu arayanlara maalesef yer olmadığını belirtiyoruz. Konuklarımız termal suyu, tedavileri destekleyici nitelikte kullanıyorlar. Termal havuzu kullanmak istemeyenler için odalara da termal su veriyoruz. Ortak havuzlara girmeyenler odalardaki küvetler aracılığıyla şifalı sudan faydalanabiliyor."

Termal tesis işletmecilerinden Tahsin Hacıbekiroğlu da ilçede tüm tatil dönemlerinde hareketlilik yaşandığını, yılbaşında bazı tesislerde canlı müzik gibi küçük çaplı etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Kozaklı termal tesisleri yeni yılı tam dolulukla karşılıyor
Kozaklı termal tesisleri yeni yılı tam dolulukla karşılıyor
Kozaklı termal tesisleri yeni yılı tam dolulukla karşılıyor

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Nevşehir, Kozaklı, Yılbaşı, Termal, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozaklı termal tesisleri yeni yılı tam dolulukla karşılıyor - Son Dakika


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