Kozan 15 Temmuz'da tek yürek - Son Dakika
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Kozan 15 Temmuz'da tek yürek

16.07.2022 00:17
Kozan 15 Temmuz'da tek yürek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar Türk bayrakları ile yürüdü, şehitleri dualarla andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar Türk bayrakları ile yürüdü, şehitleri dualarla andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile protokol ve vatandaşlar Turgut Özal bulvarından 15 Temmuz Şehitler ve Türk büyükleri parkına Türk bayrakları ve mehteran takımı ile birlikte yürüdü. 15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle Kozan Kaymakamlığı koordinesinde ilçede etkinlikler gerçekleştirildi. Hafta boyunca gerçekleştirilen programların sonunda Turgut Özal bulvarında protokol ve vatandaşların katılımı ile mehteran eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe kurumların resmi araçları da siren çalarak eşlik etti. Şehit Mustafa Fehmi Kubilay Parkında açılan 15 Temmuz konulu resim sergisi protokol tarafından açıldı.

15 Temmuz Türk Büyükleri Meydanı'nda gerçekleşen programda şehitle için bir dakikalık saygı duruşu akabinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Kozan İlçe Müftüsü Bahri Çam Ülkenin birlik ve bütünlüğü için dua etti. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da günün önemine binaen konuşmasında vatanın bölünmez bütünlüğüne ve Türk milletinin cesur tavrına dikkat çekerek konu vatan olunca hiçbir hain terör örgütüne bu milletin geçit vermeyeceğinin bir kez daha göstermiş olduğunu ifade etti.

Hain Fethullahçı terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişiminin 6. yıl dönümünde bütün şehitleri rahmet ve minnetle, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler dilediğini ifade eden Kaymakam Şafak Gürçam, yoğun katılımdan dolayı bütün Kozanlılara teşekkür etti. Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Mehteran Takımı da birbirinden güzel milli marşlar sahneledi. Halk Eğitim Merkezi dans ekibi de yaptıkları dans ile geceye ayrı bir renk kattılar. 15 Temmuz gecesini anlatan kısa film gösterisi de gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kozan'da düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi.

Etkinlik vatandaşların demokrasi nöbeti ile devam etti. - ADANA

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan 15 Temmuz'da tek yürek - Son Dakika

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