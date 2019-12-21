Kozan'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kozan'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kozan'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu hastalanan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

Kozan'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Başika-Gedük Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu hastalanan Adanalı Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.


Adana'nın Kozan ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman 3'üncü Komanda Tugay Komutanlığı Siirt- Eruh emrinde görevli iken Irak-Başika-Gedük üs bölgesinde 12 Eylül 2018 tarihinde nöbet esnasında böcek ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi için 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman 17 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehidin naaşının Adana'nın Kozan ilçesine getirilmesi bekleniyor. - ADANA

Gülhane, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:21 Kaynak: İHA
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