Kozan'a "Şehitler Ormanı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozan'a 'Şehitler Ormanı' - Son Dakika

Kozan'a "Şehitler Ormanı"

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Sorumluluğu ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Pekmezci Mahallesi yakınlarında şehitler adına oluşturulan ormana yaklaşık 400 fidan dikildi.

Kozan'a

Adana'nın Kozan ilçesinde TEMA Vakfı İlçe Sorumluluğu ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Pekmezci Mahallesi yakınlarında şehitler adına oluşturulan ormana yaklaşık 400 fidan dikildi.


Fidan Dikim etkinliğine Atatürk İlkokulu, İnkılap İlkokulu ve Pekmezci İlk ve Ortaokulundan öğrenciler, TEMA Vakfı gönüllüleri, köylüler ve şehit aileleri katıldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğünün yerlerini hazırladığı alana 400'ün üzerinde fidan dikildi. TEMA İlçe Sorumlusu Derya Deniz, "Şehit ailesinden bize gelen ve şehitlerin adına oluşturulması istenen hatıra ormanı talebini eski Orman İşletme Müdürümüz Veysel Önen'e iletmiştik. Talebin olumlu karşılanması ile hazırlıklara başlandı ve bugün de yaptığımız etkinlikle Şehitler Ormanı fikrini gerçekleştirdik. Etkinliğe geçen yıl Ağaç Kardeşliği Projesi'ni uyguladığımız okullardan Atatürk ve İnkılap İlkokulundaki sınıflarımız ile Pekmezci İlk ve Ortaokulundaki öğrenciler, gönüllülerimiz ve şehit yakınları katıldı. Yaklaşık 400 kadar fidan dikildi. Oluşturduğumuz Şehitler Ormanı'na bundan sonra da fidan dikmeye devam edeceğiz ve buranın daha büyük bir ormana dönüşmesi yolunda çaba sarf edeceğiz. Şehitlerimiz adına oluşturulan bu ormanı vatandaşlarımızın, köylülerimizin koruyacağına inanıyorum" dedi. - ADANA

Orman İşletme Müdürlüğü, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bosna Hersek'te, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Şehit cenazesinde Mehmetçiğe şemsiye tutan Abbasoğulları Açıklaması Esed Rejimi'ne ait SU-24 tipi savaş uçağının düşürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:10:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozan'a "Şehitler Ormanı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]