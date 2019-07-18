Kozan'a turist ilgisi

Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi
ile dikkat çeken Kozan ilçesine turistlerin gelmeye başladığı bildirildi.
Kozan Belediyesinden yapılan açıklamada, İtalya
ve Ermenistan
'dan 30 kişilik grubun ilçeye geldiği belirtildi.
Anavarza Antik Kentini gezen grup, ilçe merkezinde bulunan konakları ve Kozan Kalesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Kozan Belediye Başkan Vekili Kenan Avan, turistleri makamında kabul etti.
Yerli ve yabancı turistlerin ilçeyi ziyaretinden memnun olduklarını belirten Avan, gruba ilçenin tanıtım kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.