Kozan Adliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Köşesi açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kozan Adalet Sarayı binasına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri anısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Köşesi'nin açılışı gerçekleşti.



Açılışa Kaymakam Şafak Gürçam, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Salih Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet İyim, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ile Kozan Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, adliye personelleri, 15 Temmuz Şehidi Şehit Polis Memuru Aytekin Kuru'nun annesi Esma ve babası Süleyman Kuru ile 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp ve davetliler katıldılar.



Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından 15 Temmuz Şehidi Şehit Polis Memuru Aytekin Kuru'nun ailesi ve 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Korunalp'e çiçek takdiminde bulunuldu.



Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitler Köşesinin açılışı açılış kurdelesinin kesilmesi ile gerçekleşti. - ADANA