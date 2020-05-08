Kozan AK Parti, şehit annesini yalnız bırakmadı - Son Dakika

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri, şehit Ramazan Soykan'ın annesi Hasibe Soykan ve 83 yaşındaki Cennet Akcan'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, anneler gününü kutladı.



AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri Kemal Yıldırım, Meryem Şahin ve gençlik kolları üyeleri ile birlikte anneler günü öncesi şehit annelerini ve ileri yaş grubu olan anneleri yalnız bırakmadı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske ve eldiven ile anneleri ziyaret eden Başkan Bilgili, anneler ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya geldi.



4 çocuk annesi 83 yaşındaki Cennet Akcan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete dualar etti. Şehit Ramazan Soykan'ın annesi Hasibe Soykan'ı da evinde ziyaret eden Başkan Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri tüm şehit annelerinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek anneler gününü kutladılar.



Başkan Yusuf Bilgili, korona virüs salgın tedbirleri kapsamında parti çalışmalarının devam ettiğini ve parti üyeleri ile sık sık telefon ile iletişim halinde vatandaşların taleplerini noktasında çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Bilgili açıklamasında, "Biz Cennet annelerin ayağının altındadır diyen bir inancın mensuplarıyız. Annelerimizin hayır dualarını istedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Türkiye oldukça mücadeleci ve zorlu bir süreçten geçiyor. Pandemi sürecinde kurallara dikkat ediyoruz. Şu an genel merkezimiz ile birlikte 65 yaş üstü üyelerimizi aradık bu süreçte ve ardından tüm partililerimizi aradık. Parti üyelerimizi arıyoruz sorun ve şikayetlerini alıyor, Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi kaymakamlığımız bünyesinde kurulan sosyal vefa ekibi, Türk Kızılay'ı, sağlık çalışanlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor ve vatandaşımıza dokunuyor. Ayrıca esnaf kefalet ve halk bankası vatandaşın yanında nefes kredileri ile vatandaşın yanında yer aldı. İnşallah bu süreci atlatacağız ve eskisi günlerdeki gibi yeniden parti çalışmalarımıza hız katarak sahada yer alacağız" diye konuştu. - ADANA