Kozan Barajı'nda tekne keyfi başlıyor - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle açılacak olan işletmeler yarın uzun bir aradan sonra ilk kez doğa tutkunu müşterileriyle bir araya gelecek. Açılış öncesi ilçede hummalı bir çalışma başlatılırken, Kozan Barajı'nda, Akdeniz sahillerini aratmayan tekne turu için son hazırlıklar tamamlandı.



Kozan Barajı'nda tekne turu yapmak isteyenler ve Dağılcak Tabiat Parkı'nda ilk kez doğa ile buluşmak isteyenler için maske takma ve sosyal mesafe zorunluluğu şartı ile işletmelere alınarak doğanın keyfini çıkarmalarına izin verilecek.



Kozan Belediyesi İskele Tesisleri'nde son hazırlıklar tamamlandı. Giriş ve çıkışlara dezenfektanlar konuldu. Misafirlerin maskesiz girişine izin verilmeyecek.



Tekne kaptanı Ahmet Öz, "Çok şükür sonunda iskelemizi açıyoruz. Çok heyecanlıyız. Tekne turumuz yarın test ile başlayacak. Maske takarak kısıtlı sayıda 25 kişilik teknemizde sayı az olacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Bu yıl barajımız dolu vatandaşlarımızı tekne turuna bekliyoruz" dedi.



Dağılcak Tabiat Parkı Tesislerinde piknik yapmak isteyenler için masa mesafeleri ayarlanırken, vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralları uygulaması, maske takma zorunluluğu olacak. - ADANA