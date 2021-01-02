Kozan Barajı'nda ürküten kuraklık manzarası - Son Dakika

Adana'nın Kozan Baraj Gölü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve ülke genelinde yaşanan kuraklıktan nasibini aldı. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan baraj suyu, geçen yıla oranla yüzde 23 düşüş kaydetti. Çekilen suyun oluşturduğu kuraklık tablosu havadan görüntülendi.

Yazın aşırı sıcaklardan bu yana kayda değer bir yağış almayan bölgede kuraklık nedeni ile baraj gölünün suyu iyice azaldı. Vatandaşlar barajda suyu çekilen alanlara araçları ile girerek piknik yapıp dinlendi.

Geçen yıl sularla kaplı Kozan Baraj Gölü'nü yakından izleme imkanı olmayanlar bu yıl oluşan adacıklar ile 25 dereceği bulan hava sıcaklığında balık tutup yazdan kalma günler ile tatilin keyfini çıkardı. O anlar İhlas Haber ajansı tarafından drone kamerası ile havadan görüntülendi.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kozan Baraj Gölü'nün doluluk oranı 31 Aralık 2020 itibari ile yüzde 42 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde doluluk oranının ise yüzde 65 olduğu kaydedildi. Baraj'da biriktirilen su ile 2 yıl boyunca yeterli sulama yapılabileceği öğrenildi. - ADANA