Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar - Son Dakika
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Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar

04.05.2022 09:37

Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar Ramazan Bayramında yerli turistlerin gözdesi Kozan Baraj Gölü olurken, göle gelenler tekne turu yapma imkanı da buldu.

Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar

ADANA - Ramazan Bayramında yerli turistlerin gözdesi Kozan Baraj Gölü olurken, göle gelenler tekne turu yapma imkanı da buldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Baraj Gölü tatilde yerli turistlerin ve doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Günlük 180 kişinin tekne gezisi ile doğa turuna çıktığı baraj gölü Ramazan Bayramında tatilcilerin uğrak yeri oldu. Doğayla iç içe bir gün geçirme imkanı bulan turistler butik kent olan Kozan'da bayramda bahar havası ile birlikte muhteşem bir tatil yapma imkanı buldu.

İstanbul, Erzurum ve çevre illerden aile ziyaretleri için Kozan'a gelenlerin gözdesi olan baraj gölünde tekne turuna çıkan aileler Kozan'ın tabiat zenginliğine hayran kaldıklarını belirtti. Kozan'a İstanbul'dan geldiklerini kaydeden bir aile ilçenin doğasından kaldığı memnuniyeti dile getirirken ilçe dışına tatile gidemeyen aileler ise kozan barajında tekne turu ile keyifli bir bayram yaşadıklarını ifade etti.

Ailesiyle barajda tekne turuna katılan Fatih Yüce ise mavi ve yeşilin buluştuğu ilçenin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Misafirlerimiz ile bayram tatili yapmak istedik. Dağılcak tabiat parkı da çok güzeldi. Çok mutluyuz, herkese iyi bayramlar "diye konuştu.

Tekne Kaptanı Ahmet Öz Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın çalışmaları ile tekne turlarının Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden başladığını dikkat çekerek " Çok yoğun bir ilgi var. Teknemiz 25 kişilik ve bugün 6. Turumuza çıkıyoruz. İlgi çok yoğun. İlçemiz doğa tatili sevenler için eşsiz bir manzara sunuyor" dedi.

Tekne turunda aileler çocukları ile doyasıya eğlenirken eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar
Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar
Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar
Kozan barajında tatilin keyfini çıkardılar

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Hisarcık, Adana, Baraj, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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