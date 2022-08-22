Kozan Belediye Başkanı Özgan, tarihi çarşının çatısını saran asmadan üzüm topladı

Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan, geçen yıl ekilen ve tarihi Aşağı Çarşı'nın çatısını kaplayan asmadan iş makinesinin kepçesine binerek üzüm topladı.

Kepçe yardımıyla olgunlaşan üzümleri toplayan Özgan, geçen yıl ekilen asmanın meyvelerini bu yıl toplamaya başladıklarını söyledi.

Tarihi çarşıya, gelenlerin güneşten etkilenmemesi için çatı yaptıklarını ve üzerini kaplaması için asma diktiklerini dile getiren Özgan, "Biliyorsunuz burası sıcak bir memleket. Güneşte vatandaşlarımız zorlanıyordu. Çarşının üzerini küçük dokunuşlarla geçen sene asma dikerek üzümle kapladık. Bu çalışmalarımızı sadece burada değil birçok yerde devam ettireceğiz." dedi.