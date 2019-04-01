Son Dakika Haberleri: Kozan Belediye Başkanlığına Nihat Atlı Seçildi

Kozan Belediye Başkanlığına Nihat Atlı Seçildi

45 dakika önce

Adana'da, resmi olmayan sonuçlara göre, Kozan Belediye Başkanı Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Nihat Atlı oldu.

Kozan Belediye Başkanlığına Nihat Atlı Seçildi, System.String[]
Adana'da, resmi olmayan sonuçlara göre, Kozan Belediye Başkanı Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Nihat Atlı oldu.

Kozan'da, Nihat Atlı ile birlikte geçen dönem MHP'den Kozan Belediye Başkanlığına seçilen ve İYİ Parti'den yeniden aday olan mevcut başkan Musa Öztürk ve Saadet Partisi'nin adayı eski Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yarıştı.

Cumhur İttifakı adayı Nihat Atlı, rakiplerine fark atarak Kozan'ın yeni belediye başkanı oldu.

93 bin 515 seçmenin bulunduğu Kozan'da kullanılan 82 bin 777 oydan 78 bin 868'i geçerli sayıldı. Nihat Atlı oyların yüzde 44,07'sini kazanırken, SP Adayı Kazım Özgan yüzde 25,62, İYİ Parti Adayı Musa Öztürk ise yüzde 23,19'unu aldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:31 Kaynak: İHA

Adana, MHP, Nihat Atlı, Kozan, Politika
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