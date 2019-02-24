Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1
12 dakika önce
STAT: İsmet AtlıHAKEMLER: Batuhan Bayar(xx), Berkay Salman (xx), Alican Uz (xx)KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx), İbrahim(x), Fikret (xxx), Tuncay (xx), Savaş (x) 79. Dk Ahmet (xx), Yasin (xx), Atakan (xx) dk. 75 Kemal (x), Serhat (xx), Furkan (xx) 58.
STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Batuhan Bayar(xx), Berkay Salman (xx), Alican Uz (xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx), İbrahim(x), Fikret (xxx), Tuncay (xx), Savaş (x) 79. Dk Ahmet (xx), Yasin (xx), Atakan (xx) dk. 75 Kemal (x), Serhat (xx), Furkan (xx) 58.dk Volkan (xx), Mehmet (xx), Kadir (xx)
TİRE 1922 SPOR : Fatih (xx), Semih (x), Nihat (xx), Cemal (x) 70. Dk Mümin (xx), Gökhan (xxx), Sergen (xx) 55. Dk Bertug (xx), Hüseyin (xx), Hasan (x), Emrah (xx), Furkan (xxx)80.dk yunus (x), Tugay (xx)
GOLLER 1. Dk Gökhan (Tire 1922), 88.Dk Yasin (p) (Kozan Belediyespor)
SARI KARTLAR: Semih, Hasan, Tugay (Tire 1922), Fikret, Volkan, Serhat
KIRMIZI KART: Hasan
TFF 3. Lig'in 1 Grup 23'üncü hafta maçında Kozan Belediyespor, evinde konuk ettiği Tire 1922 Spor'la 1-1 berabere kaldı.
- Kozanadana
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:22 Kaynak: DHA
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