Son Dakika Haberleri: Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1

Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1

12 dakika önce

STAT: İsmet AtlıHAKEMLER: Batuhan Bayar(xx), Berkay Salman (xx), Alican Uz (xx)KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx), İbrahim(x), Fikret (xxx), Tuncay (xx), Savaş (x) 79. Dk Ahmet (xx), Yasin (xx), Atakan (xx) dk. 75 Kemal (x), Serhat (xx), Furkan (xx) 58.

Kozan Belediyespor - Tire 1922 Spor: 1-1, System.String[]


STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Batuhan Bayar(xx), Berkay Salman (xx), Alican Uz (xx)

KOZAN BELEDİYESPOR: Yunus Emre (xx), İbrahim(x), Fikret (xxx), Tuncay (xx), Savaş (x) 79. Dk Ahmet (xx), Yasin (xx), Atakan (xx) dk. 75 Kemal (x), Serhat (xx), Furkan (xx) 58.dk Volkan (xx), Mehmet (xx), Kadir (xx)

TİRE 1922 SPOR : Fatih (xx), Semih (x), Nihat (xx), Cemal (x) 70. Dk Mümin (xx), Gökhan (xxx), Sergen (xx) 55. Dk Bertug (xx), Hüseyin (xx), Hasan (x), Emrah (xx), Furkan (xxx)80.dk yunus (x), Tugay (xx)

GOLLER 1. Dk Gökhan (Tire 1922), 88.Dk Yasin (p) (Kozan Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Hasan, Tugay (Tire 1922), Fikret, Volkan, Serhat

KIRMIZI KART: Hasan

TFF 3. Lig'in 1 Grup 23'üncü hafta maçında Kozan Belediyespor, evinde konuk ettiği Tire 1922 Spor'la 1-1 berabere kaldı.

- Kozanadana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:22 Kaynak: DHA

Spor
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